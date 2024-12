Juliette x Davi: quem é o maior campeão do BBB? Chico e Bárbara opinam

A próxima temporada do BBB já tem data para começar: dia 13 de janeiro de 2025. Enquanto isso, no Central Splash desta segunda-feira (30), Chico Barney e Bárbara Saryne opinam sobre quais foram os campeões mais marcantes do programa, especialmente Juliette e Davi.

Chico propôs uma lista de seis melhores campeões, e colocou Juliette, que venceu a edição de 2021, em sexto lugar. Ela divide a posição do colunista do UOL com Cézar Lima, vencedor do BBB 15.