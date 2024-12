Garota do Momento hoje (30): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (30) em Garota do Momento" (Globo).

O que vai acontecer

Bia e Ronaldo pedem ajuda para sair do elevador. Beto se emociona ao ouvir um comentário sobre Beatriz e a campanha do novo sabonete. Mauro tenta fazer Celeste entrar em seu carro à força, quando Edu chega. Ronaldo e Bia discutem. Alfredo deduz que foi Jacira quem enviou o bilhete misterioso para Anita. Ulisses revela a Beatriz que Beto está pensando em aceitar a proposta de ir para Brasília. Clarice se decepciona por não conseguir popularizar a Magnifique. Edu e Celeste se encontram. Lígia aconselha Beto a aceitar a proposta. Raimundo questiona a decisão do filho.