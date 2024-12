De Silvio Santos a Cid Moreira: famosos que morreram em 2024

O poeta carioca morreu aos 79 anos, no dia 23 de outubro, na Suíça. Diagnosticado com Alzheimer, Cicero optou pela eutanásia, e estava na Suíça, onde a prática é permitida, acompanhado do marido, o figurinista Marcelo Pies.

Washington Olivetto

Washington Olivetto criou grandes campanhas publicitárias Imagem: Miro/Divulgação

Publicitário morreu aos 73 anos no dia 13 de outubro. Ele estava internado no hospital Copa Star, no Rio, após complicações em uma cirurgia no pulmão.

Ary Toledo