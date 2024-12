Cunhada que chamou Neymar de 'infantil' será madrinha da filha do atleta

Cunhada de Neymar, a nutricionista Bianca Biancardi será madrinha da bebê que a irmã, Bruna Biancardi, e o atleta estão esperando.

O que aconteceu

Em publicação no Instagram, Bianca anunciou que será madrinha da segunda filha do casal. "Memórias de um dia muito especial. Dia de saber que nossa família vai receber mais uma menininha para preencher nossos dias. E dia em que recebi um presente para a vida toda: ser madrinha dessa pequena. Bru e NJ, obrigada por confiarem em mim e no meu cuidado com as meninas".

Bruna Biancardi e Neymar são pais de Mavie, que acabou de completar 1 ano. O astro da Seleção Brasileira também é pai de Davi Lucca, 13, (com Carol Dantas) e Helena, 5 meses (fruto da relação com Amanda Kimberlly).