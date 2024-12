Zezé Di Camargo sobre shows após nascimento da filha: 'Coração apertado'

Zezé Di Camargo, 62, conversou com os fãs na tarde de domingo (29) sobre retomar sua agenda de shows após o nascimento de Clara, sua filha com Graciele Lacerda. A bebê nasceu no dia 25 de dezembro.

O que aconteceu

Nos Stories de seu Instagram, ele comentou sobre a volta aos palcos. "É o primeiro show que faço depois que a Clarinha nasceu, que está em casa. Pense em um coração apertado? Mas a vida continua."

O cantor contou que retoma sua agenda ainda neste domingo. "Hoje estou indo para Itá, em Santa Catarina, para fazer um show rústico, e depois amanhã em Piratuba, também Santa Catarina. Vou passar o Réveillon no Paraná, depois vou para Goiás."