Isla Fisher revela o que passou pela cabeça ao quase morrer em filmagem

Isla Fisher quase morreu durante as filmagens de Truque de Mestre (2013), em que interpretou a escapologista Henley Reeves. Na trama, ela é especialista em se livrar de amarras e escapar de armadilhas.

O que aconteceu

Cena em tanque com água. A cena que quase terminou com a morte de Fisher recriava um dos truques de escapismo mais conhecidos: a pessoa se livrar de algemas dentro de um tanque cheio de água em um tempo determinado. No filme, se a personagem não se soltasse, ainda teria que lidar com piranhas sendo jogadas sobre seu corpo.

Isla realmente estava debaixo d'água. A atriz não usou dublê e entrou em pânico ao se ver presa ao tanque com algemas e correntes amarradas. Os socos no tanque e os pedidos de socorro não foram encenados, mas a produção não percebeu.