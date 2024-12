Ordem de prisão, internação e retorno à TV: o ano de Gusttavo Lima

Em junho, Andressa Suita, esposa de Gusttavo Lima, gerou polêmica ao publicar um vídeo em que o filho mais velho, Samuel, de sete anos, aparece dirigindo um carro dentro de um condomínio. No banco da frente, ao lado de Samuel, estava o irmão caçula, Gabriel, de cinco anos. Após a repercussão, o cantor se pronunciou sobre o caso durante um show: "O povo quer que deixe na frente do tablet, no telefone, na frente da tela do TikTok dançando? Muito melhor estar dirigindo do que fazendo outras coisas que não prestam".

Ordem de prisão

Em setembro, o Tribunal de Justiça de Pernambuco emitiu ordem de prisão contra o cantor. A decisão veio após uma investigação apontar uma "intensa relação financeira" entre o sertanejo e foragidos envolvidos em uma operação contra lavagem de dinheiro por meio de apostas online —bets. Deolane Bezerra foi presa no âmbito da mesma operação.

Ele se refugiou nos Estados Unidos e teve a ordem de prisão revogada dias depois. De acordo com sua equipe, o vínculo de Gusttavo Lima com as empresas investigadas era "estritamente de uso de imagem e decorrente da venda de uma aeronave".

Em novembro, o Ministério Público pediu o arquivamento do processo. Segundo o órgão, não há provas que sustentem a manutenção de Gusttavo Lima como alvo da investigação.