Flávia Alessandra e Otaviano Costa curtem show de Pedro Sampaio aos beijos

Flávia Alessandra, 50, e o marido Otaviano Costa, 51, curtiram o último sábado (28) de 2024 aos beijos em um show de Pedro Sampaio.

O que aconteceu

Casal foi fotografado aos beijos em um show do cantor em São Miguel dos Milagres, Alagoas. Eles estão passando os dias finais do ano no litoral nordestino.

Flávia e Otaviano trocaram beijos na pista de dança. O casal também foi fotografado ao lado das filhas, Giulia e Olívia.