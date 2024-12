BBB 25: suposta lista vazada mostra iniciais de participantes; veja

Circula nas redes sociais uma lista que supostamente indicaria as iniciais dos participantes do BBB 25. Não se sabe a origem da lista, mas quem está ansioso para o reality já começou a especular quem seriam as duplas. Confira algumas das celebs cotadas:

Suposta lista com iniciais dos participantes do BBB 25 causa especulação nas redes sociais Imagem: Reprodução/X

Flávia e Luciana Pavanelli