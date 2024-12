Filipa vira a grande vilã de 'Mania de Você' a partir deste sábado; entenda

Santiago ajuda Mavi no plano contra Rudá. Viola finge para Dulce que está dopada. Viola recupera a lucidez e percebe que estava sendo manipulada por Mavi. Fátima rejeita as flores e o bilhete do admirador secreto, pensando serem de Robson. Mércia e Mavi trocam ofensas entre si. Michele conta a Daniel que contratou um advogado para Cristiano. Viola finge para Mavi que está dopada.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.