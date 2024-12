'Auto da Compadecida': Fracasso na estreia, obra virou fenômeno nacional

A reviravolta veio poucos meses depois, em apresentações no Festival de Amadores Nacionais, no Teatro Dulcina, Rio de Janeiro. No elenco estava a atriz Ilva Niño, que interpretou a mulher do padeiro. O grupo ganhou três medalhas de ouro: Melhor Atriz, pela atuação de Ilva, Melhor Espetáculo, Melhor Diretor (Clênio Wanderley).

Suassuna foi ao Rio acompanhar o elenco. Estava em lua de mel com a esposa Zélia, com quem se casou um dia antes da viagem. Numa conversa com a jornalista Adriana Victor, sua amiga, ele chegou a contar que um dos momentos mais marcantes de sua vida, que gostaria de reviver, foi a reação da plateia do Rio ao final do Auto: as pessoas subiram nas poltronas para aplaudir o elenco.

Uma das mais famosas críticas de teatro do país, Barbara Heliodora, adorou o espetáculo. Ela voltou ao teatro duas vezes para assistir à peça, no Rio, impressionada com a qualidade. Ela classificou o texto como um dos marcos do teatro brasileiro.

Apesar da fama do filme e série dirigidos por Guel Arraes, o Auto teve outras duas adaptações anteriores para o cinema. A primeira delas, "A Compadecida", foi lançada em 1969, com Regina Duarte (Nossa Senhora) e Antonio Fagundes (Chicó) no elenco, e contava com figurinos do artista Francisco Brennand e cenografia da arquiteta Lina Bo Bardi, criadora do Masp.

A segunda versão cinematográfica foi em 1987. O filme foi gravado pelos trapalhões Didi, Dedé, Mussum e Zacarias.

Graças ao sucesso das montagens do "Auto da Compadecida", Suassuna comprou a casa da família, no Recife, na década de 1960. O casarão, construído em 1870, na zona norte da cidade, foi batizado por ele de Ilumiara A Coroada e é repleto de obras de arte. No jardim da casa, há um imenso painel esculpido em pedra com três imagens de Nossa Senhora e o letreiro "A Compadecida";