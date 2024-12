Influenciador Toguro recebe alta após passar Natal no hospital

Tiago Toguro, 34, recebeu alta do Hospital São Luiz nesta sexta-feira (27) após dois dias internado. Ele foi hospitalizado na madrugada do Natal, com fortes dores no testículo, e chegou a ir para a UTI.

O que aconteceu

Ele não revelou o diagnóstico, mas disse que agora vai fazer o tratamento, que deve durar dez dias, em casa. Toguro mandou um recado para os seguidores em vídeo publicado no Instagram: "Valoriza a sua saúde. Valoriza a sua liberdade. Valoriza coisas simples [...] A corrida do dinheiro é válida. Tem que coletar dinheiro, tem que trabalhar, tem que estudar, mas, valorize a sua felicidade".