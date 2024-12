Sequestro e mistério: o que acontece com Celeste em 'Garota do Momento'?

Celeste, papel de Débora Ozório em "Garota do Momento" (Globo), vai enfrentar percalços e algumas glórias daqui para a frente.

O que vai acontecer

Celeste será abordada por Mauro (João Vithor Oliveira), que a levará consigo contra a vontade. Edu (Caio Manhente) avisa a Raimundo (Danton Mello) sobre o sequestro da namorada.