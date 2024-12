Roberto Carlos posa com Fernanda Torres e Fernanda Montenegro

Na noite desta quinta (26), o cantor deu uma bronca nas pessoas que estavam na frente do palco no seu show de abertura do Réveillon do Recife, na Praia do Pina, zona sul da cidade.

Segundo a assessoria do cantor, ele estava se dirigindo a policiais conversando na frente do palco, o que lhe tirou a concentração. "Vocês podem desocupar isso aí, parar de se espremer na frente do palco, por favor? Por favor, saiam daí, senão eu não continuo esse show", disse Roberto no microfone.

Depois do aviso, o show seguiu normalmente. A apresentação foi gratuita.