Morre Olivia Hussey Eisley, protagonista de 'Romeu e Julieta', aos 73 anos

A família pede privacidade neste momento e agradece orações dos fãs. "Enquanto lamentamos essa imensa perda, também celebramos o impacto duradouro de Olivia em nossas vidas e na indústria."

Olivia Hussey foi casada três vezes. A primeira entre 1971 e 1978 com Dean Paul Martin, com quem teve um filho, Alexander. Entre 1980 e 1989, foi casada com o músico japonês Akira Fuse, com quem também teve um filho, Maximillian Fuse. Ela permanecia em um relacionamento com David Glen Eisley desde 1991. Neste casamento nasceu India Eisley, 31, também atriz.

Carreira

Após grande sucesso em "Romeu e Julieta", Olivia trabalhou novamente com Franco Zeffirelli em 1977. Ela interpretou Maria, mãe de Jesus, no filme "Jesus de Nazaré", produzido para uma TV.

Ela também foi destaque em "Piscose 4 - O Começo" (1990), "It" (1990) e "Madre Teresa" (2003). O último trabalho da atriz foi "Social Suicide", em 2015.