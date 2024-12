Marina Ruy Barbosa brinca sobre semelhança com Cariúcha: 'Me confundindo'

Cariúcha, 41, mudou o visual e afirmou que as pessoas a estavam confundindo com Marina Ruy Barbosa, 29.

O que aconteceu

A apresentadora, que agora está com os cabelos ruivos, brincou com a situação. "Gente, para com isso. Eu sou a Cariúcha, não sou a Marina Ruy Barbosa. Está todo mundo me parando na rua."

Em seguida, a atriz entrou na brincadeira e deixou um comentário no vídeo. "Cariúcha, avisa aos seus seguidores, por favor, que eu sou a Marina Ruy Barbosa e não a Cariúcha? Eles estão me confundindo nos comentários, na rua... É Cariúcha pra lá, Cariúcha pra cá..."