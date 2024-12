Mania de Você hoje (27): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira (27) em "Mania de Você" (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Viola não toma o comprimido dado por Dulce. Michele deixa Daniel devastado ao dizer que ama Cristiano. Fátima fica arrasada ao ver que foi enganada por Robson. Rudá fica surpreso ao saber que Filipa não irá mais viajar. Diana aconselha Fátima a se separar de Robson. Iarlei incentiva Gael a se declarar a Fátima. Wagner pede Dhu em casamento, e Edmilson escuta. Berta ameaça demitir Leidi, ao ouvir a funcionária destratando Ísis. Berta comunica a Mavi que só investirá no Albacoa 2 se tiver o controle acionário. Filipa sente ódio por Rudá ao ouvi-lo dizer que Viola é o amor de sua vida. Filipa aceita proposta de Mavi.