Letícia Birkheuer detona ex ao ver filho de 13 anos pilotando jet ski

Letícia Birkheuer, 46, se revoltou após ver o filho João Guilherme, de 13 anos, pilotando um jet ski sozinho, em alta velocidade, em Angra dos Reis (RJ).

O que aconteceu

A atriz disse que o menino postou um vídeo em sua rede social, e uma amiga encaminhou as imagens para ela. "Eu estou aqui passando as férias na casa da minha mãe [...] ele estava sozinho, pilotando e fazendo manobras radicais. Com 13 anos, realmente há uma falta de responsabilidade, né? O adulto deveria cuidar da criança e não deixar a criança fazer o que quer. Um perigo", disse a atriz em vídeo publicado no Instagram.