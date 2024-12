Ex-mulher de Ney Latorraca, Inês Galvão se emociona em velório: 'Imortal'

Inês Galvão, ex-mulher de Ney Latorraca, se emocionou durante o velório do ator que aconteceu no Theatro Municipal do Rio de Janeiro

O que aconteceu

A atriz falou sobre a importância do artista, com quem foi casada por quase cinco anos — entre 1983 e 1987. "Eu estava dentro do táxi pensando... Eu não estava preparada para isso, nunca imaginei isso na minha vida, que eu viria no velório do Ney! Na minha cabeça, o Ney era imortal. Eu nunca pensei em um dia perder o Ney", disse ao GShow.