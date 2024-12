Como? Jacira tenta mudar o futuro de Alfredo e Anita em 'Garota do Momento'

Jacira (Flávia Reis) não suportará ver o patrão encantado com Anita (Maria Flor) de forma escancarada. Assim, resolverá agir em "Garota do Momento" (Globo).

O que vai acontecer

A empregada de Teresa (Maria Eduarda Carvalho) vai colocar Alfredo (Eduardo Sterblitch) contra a parede. Ela provocará o chefe sobre os sentimentos dele por Anita.