Após participar do Bodas de Prata, Juliette reflete sobre o BBB

Juliette, 35, fez uma reflexão após participar da reunião com ex-BBBs intitulada Bodas de Prata, em comemoração aos 25 anos do reality show da Globo.

O que aconteceu

A campeã do BBB 21 falou que BBB é algo "viciante" e contou que participaria novamente do programa. "Big Brother é um negócio que vicia, mesmo, né? Fica todo mundo ouriçado, como pode? É uma coisa afetiva que a gente tem, uma paixão. Vicia. O povo me pergunta: 'Você entraria de novo?'."