Aos 90, Glória Menezes sorridente ao lado da família: 'Todos com saúde'

Glória Menezes, 90, apareceu em fotos ao lado da família e encantou internautas.

O que aconteceu

Mocita Fagundes, esposa de Tarcísio Filho e nora da atriz, compartilhou registros da família durante o Natal. A reunião aconteceu no apartamento do casal na Barra da Tijuca, zona oeste no Rio de Janeiro. Glória vive lá atualmente — após a morte de Tarcísio Meira, em agosto de 2021.