Volta por Cima hoje (26): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quinta-feira (26) em "Volta por Cima" (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Osmar se surpreende com a revelação de Gigi. Yuki se esconde de Gerson na sala de Silvia. Violeta compra um presente para Osmar. Jayme lembra de Lindomar. Cacá pega o celular de Jão e manda para Madalena uma foto do carrinho de bebê que eles compraram. Osmar questiona Violeta sobre o atentado contra Joyce. Madalena discute com Jão. Nando convence Edson a voltar para o trabalho. Gerson convida Rosana a retomar o posto de rainha de bateria. Roxelle conta para Cida que Sidney se insinuou para Joyce. Osmar recebe o presente de Violeta. Jão confronta Cacá. Madalena decide denunciar Violeta.