Ney Latorraca terá velório aberto ao público no Theatro Municipal do Rio

Ney Latorraca, que morreu aos 80 anos nesta quinta-feira (26), será velado no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (27).

Público vai poder se despedir do ícone da teledramaturgia em cerimônia que acontecerá no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, na Cinelândia, região central da cidade. Cerimônia vai acontecer das 10h30 às 13h30

Na sequência, às 15h, o corpo será levado para cremação. Essa etapa será restrita à família.