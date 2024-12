MC Boladin 211 é preso por suspeita de tentar matar namorada de 16 anos

Por volta das 20h desta quarta-feira (25), o casal teve um desentendimento por ciúmes e outras questões familiares, o que teria desencadeado a tentativa de feminicídio. Segundo a vítima, em depoimento à polícia, ela conseguiu fugir dos ataques e ir até a cozinha, mas ele foi atrás dizendo que iria matá-la. Ainda em depoimento, a adolescente disse que o MC deixou a cozinha e foi ao quarto para buscar a arma.

Nesse momento, segundo depoimento à polícia, a adolescente pegou uma faca e, para se defender, desferiu uma facada na canela do MC. Ela conseguiu fugir do apartamento, mantendo o MC preso dentro do imóvel. A vítima, então, solicitou ajuda do porteiro do prédio, que acionou a Brigada Militar. Ocorrência foi feita na 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

Splash tenta contato com a equipe do MC, mas sem retorno. Espaço segue aberto

Quem é MC Boladin 211

Nome em ascensão do trap no RS, MC tem mais de 1,3 milhões de seguidores apenas no Instagram. Ele não possuía nenhum antecedente policial, informou a delegada Cristiane Ramos a Splash.

MC Boladin 211 se autodenomina "Terror do Sul" nas redes sociais. O numeral faz referência ao bairro Restinga Velha, na zona sul da capital gaúcha.