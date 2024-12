Internado, influenciador Toguro desabafa sobre morte da mãe em hospital

Toguro segue internado no hospital e lembra morte da mãe Imagem: Reprodução/Instagram

Ele ainda não que está em tratamento, mas que não queria ficar no hospital. "Estou tomando remédio e tem que ficar o tempo todo sendo visto. Às vezes acontecem coisas na nossa vida para aprender e refletir. Não é fácil ficar no hospital, não quero estar aqui, não quis estar aqui e não vou ficar aqui. Vou dormir no hospital, espero acordar melhor."

Na manhã desta quinta-feira (26), ele lamentou a internação. "Preciso melhorar, não quero passar a virada do ano em uma cama".

Entenda o caso

No início da madrugada da última terça (24), logo após cumprimentar familiares pelo Natal, o influencer usou as redes para avisar que estava sentindo fortes dores. "Está me dando calafrio. Tive um problema ano passado e voltou a doer. Quem me acompanha, sabe o que passei em Londres. Estou com o mesmo problema, começou a doer agora pela tarde, vou para o hospital se não melhorar. Estou me tremendo inteiro, estava animado para comer a ceia, para tomar uma, ficar alegre. Vim direto para cama, estava contando os minutos para dar meia-noite, abraçar a galera e vir para cá. Estou zoado. Tomara Deus que eu acorde bem. Feliz Natal a todos", disse no Instagram Stories.

Na sequência, ele postou uma foto no hospital e disse que não aguentou ficar em casa. Médicos realizaram exames de sangue, urina e ultrassom, além de injetar medicamentos na veia o influenciador." Não ia vir ao hospital, decidi vir porque a dor estava intensa... Corro risco de ficar internado na UTI. UTI é embaçado".