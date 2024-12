Graciele relata drama para dar à luz: 'Seis tentativas, lágrimas e lutas'

Graciele Lacerda, 44, falou sobre o sonho de ser mãe após o nascimento de Clara nesta quarta-feira (25). É a primeira filha fruto da relação com Zezé Di Camargo, que já tem outros três filhos.

"Seis tentativas, lágrimas e lutas"

Zezé já havia feito vasectomia, no entanto, eles passaram por Fertilização In Vitro (FIV) para viabilizar a gravidez. Foram seis tentativas até que a sétima vingasse e a empresária conseguisse levar a gestação ao terceiro mês.