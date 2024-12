'Garota do Momento': sem dó, Raimundo destrói os sonhos de Celeste

No capítulo desta quinta-feira (26) de Garota do Momento" (Globo), Edu e Celeste confessam estar apaixonados, mas Raimundo não aprova.

Edu (Caio Manhente) e Celeste (Débora Ozório) em 'Garota do Momento' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Beto consegue fazer com que Beatriz chegue a tempo ao programa de Alfredo para lançar o novo sabonete. Todos elogiam Beatriz, e Bia tem um surto de raiva. Alfredo pensa em Anita.