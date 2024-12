Volta por Cima hoje (25): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (25) em "Volta por Cima" (Globo).

O que vai acontecer

Madalena é avisada do vandalismo contra sua loja, e culpa Osmar. Gerson se incomoda com a presença de Rodolfo em sua casa. Joyce se interessa por Sebastian, após conversar sobre ele com Roxelle. Violeta confessa que ordenou o vandalismo na loja de Madalena. Jô e Roxelle se interessam um pelo outro e ficam juntos. Moreira convida Ana Lúcia para sair. Chico e Cacá começam a se aproximar. Gigi se surpreende ao encontrar o extrato bancário de Sebastian. Yuki vê Gerson na academia de Silvia. Gigi revela a Osmar que Violeta armou contra Joyce.