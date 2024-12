Acertos e decepções na TV brasileira: o que funcionou em 2024?

"Mania de Você"

A novela de João Emanuel Carneio não empolgou. Apesar de ter repercussão nas redes sociais, as sucessivas mudanças na trama para alavancar a audiência deixou a trama confusa para alguns telespectadores e surtiu o efeito contrário: menos audiência.

Mércia (Adriana Esteves) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

Mudança no TV Fama

A retirada do programa das quartas-feiras, dia em que obtinha melhor audiência e superava a Band com facilidade, para vender o horário para igrejas não pegou bem. É mais um horário da RedeTV! vendido para produção religiosa.

Estrela da Casa

Apesar do acerto ao escalar Ana Clara como apresentadora, a proposta do programa que revelou o sertanejo Lucca ao público não alcançou o impacto esperado. Passou longe da audiência e repercussão do BBB 24. Segunda temporada, no entanto, está confirmada.