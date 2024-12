Mania de Você hoje (25): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (25) em "Mania de Você" (Globo).

O que vai acontecer

Viola diz que está doente e que está sendo cuidada pelo marido. Dulce esconde os remédios do delegado. Tomás não gosta de ver Iarlei em sua casa com Evelyn. Hugo manda Volney deixar sua casa. Mavi simula a voz de Marcel e liga para Viola. Luma combina com o pessoal do abrigo para exigir a libertação de Viola para a imprensa. Marcel e Rodhes não encontram Viola no bunker. Luma pede ajuda a Iberê para encontrar Viola. Filipa ameaça entregar Rudá à polícia.