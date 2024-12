Kelly Piquet mostra Natal com Max Verstappen e exibe barrigão de grávida

Kelly Piquet, 35, abriu o álbum de fotos do Natal ao lado do namorado, Max Verstappen, 27, na manhã desta quarta (25).

O que aconteceu

Grávida do piloto de Fórmula 1, a filha do ex-piloto brasileiro Nelson Pique, posou ao lado do namorado e deixou a barriga de gestante em evidência. "Nosso álbum do Natal de 2024. A última foto é a melhor"

Nas imagens, o casal aparece em um jantar de gala junto de alguns amigos. Além das fotos com o namorado, a brasileira também mostrou a filha, Penélope, 5, fruto da relação com o piloto russo Daniil Kvyat.