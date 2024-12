Fotos, abraços! Kate Middleton participa de evento de Natal da família real

Família real em caminhada até Igreja de St. Mary Magdalene Imagem: Jordan Peck|Getty Images

Quem também participou do evento foi o Rei Charles III — que também enfrenta batalha contra o câncer. Em vídeo de Natal da família real, o monarca agradeceu os médicos pelo empenho para ajudá-lo para combater a doença.

Aparição da princesa no feriado de Natal é um sinal de que está bem após anunciar o fim do tratamento de câncer, em setembro passado. Ela ficou reclusa ao longo do ano para tratar da doença e não marcou presença nas festividades oficiais da família real.

Kate Middleton já havia feito aparição pública no início para apresentação do concerto de canções de Natal, na Abadia de Westminster. No evento, ela fez uma breve manifestação e disse que não fazia ideia que "teria o ano que viveu".

Mas acho que muitas pessoas neste ano passaram por momentos desafiadores, e muitas delas estão aqui hoje.

À Revista People, a biógrafa da família real, Sally Bedell Smith, disse que Kate está empenhada em retomar sua agenda em 2025. "Está muito no controle de seu retorno à vida pública. Ela está fazendo o que funciona melhor para ela."