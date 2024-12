Thúllio Milionário quebra silêncio sobre briga pela música 'Casca de Bala'

Thúllio Milionário falou pela primeira vez sobre o processo que está sendo movido por Flávio Pizada Quente contra ele, por conta dos direitos da música "Casca de Bala".

O que aconteceu

Voz da música que se tornou um hit em 2024, Thúllio foi processado por Flávio Nunes de Sousa, conhecido como Pizada Quente. Compositor do sucesso, ele alega que Milionário pagou menos do que deveria no direito da canção.

De acordo com a colunista Mariana Morais, do Correio Brasiliense, Thúllio teria pago R$ 3.500 pela "liberação simples" da música. Caso ela fizesse sucesso, deveria ser desembolsado mais R$ 12 mil para a liberação completa —pagamento que nunca teria acontecido.