Sucesso em qualquer época: Por que 'Tieta' e 'Alma Gêmea' não saem de cena?

Quando se avalia qual conteúdo atualmente pode reunir mais de 5 milhões de pessoas diante de uma tela, pode-se entender que "Mania de Você" é um produto top, digno dos melhores alvos de engajamento, em razão do número de pessoas que acompanha a mesma cena em tempo real. Só um jogo de futebol, com times de grandes torcidas a disputar um campeonato decisivo, supera hoje tais patamares.

A reprise de "Alma Gêmea", de Walcyr Carrasco, terminou como a quarta melhor audiência da faixa do Vale a Pena Ver de Novo nesta década (de 2020 para cá), com 30% a mais em relação à antecessora. Lançada na sequência, "Tieta" (1988), folhetim baseado no romance de Jorge Amado, conseguiu elevar ainda mais os índices da antecessora.

O êxito de ambas se dá no contexto desta década, mas a própria "Alma Gêmea" já rendeu mais público à vaga de reprises da Globo, em outras ocasiões, sendo uma das campeãs de retenção de audiência.

Basicamente, uma novela que registrasse 30 pontos na faixa das 21h, há três décadas, seria tratada como fracasso, condição que atualmente equivale a um grande sucesso.

Cristina (Flávia Alessandra) em 'Alma Gêmea' Imagem: Reprodução/Globo

"Tieta" não alcançaria hoje os 60 pontos de audiência média registrados em 1989, no PNT (Painel Nacional de Televisão), pelo simples fato de que não tínhamos, há duas décadas e meia, a opção de assistir a vídeos no YouTube, ou a títulos na Netflix, na Amazon Prime Vídeo, na Max ou mesmo a conteúdos no Facebook, no Instagram e no X (antigo Twitter).