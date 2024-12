Rolezeiros, Xamã e Sophie Charlotte curtiram 2024 adoidado; reveja momentos

Xamã e Sophie Charlotte se beijam em praia Imagem: Dilson Silva/AgNews

No Rock in Rio

Já mais do que assumidos, a dupla marcou presença no Rock in Rio, em setembro, evento em que Xamã se apresentou no palco Sunset. O casal foi registrado em diversos momentos de romance nos bastidores, consolidando sua fama como um dos mais queridos e apaixonados do ano.

Sophie Charlotte e Xamã no povão para ver Mariah Carey no Rock in Rio 2024 Imagem: Rogerio Fidalgo/AgNews

Grammy Latino

A paixão dos pombinhos cruzou fronteiras quando a dupla apareceu na 25ª edição do Grammy Latino, em novembro, nos EUA. Na ocasião, Xamã venceu o prêmio de Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa, com a música "Cachimbo da Paz 2".