Papai Noel fisiculturista? Arnold Schwarzenegger surpreende com novo visual

"Santa Claus está chegando na cidade! É fantástico filmar 'The Man with the Bag' com Alan Ritchson. Nosso diretor, Adam Shankman, é um dos diretores mais divertidos com quem já trabalhei. E Nova York tem sido uma anfitriã incrível, trabalhar com a Amazon Studios é um prazer e eu mal posso esperar para dividir toda essa alegria natalina com todos vocês", escreveu ele em seu perfil na rede social.

Parceiros de Arnold têm produções premiadas. Ritchson, que vai dividir a tela com o astro, também é conhecido por estrelar obras de ação, como a série "Reacher". Já Shankman tem a direção de clássicos de comédia, romance e musical no currículo, como "Hairspray" (2007), "Um Amor pra Recordar" (2002) e "Operação Babá" (2005).

O filme natalino do trio ainda não tem data de lançamento confirmada. A sinopse afirma que é uma história de ação em que o Papai Noel (Schwarzenegger) conta com a ajuda de um criminoso (Ritchson) para recuperar seu saco de presentes, que foi roubado.