Justin Baldoni perde prêmio concedido por mulheres após acusação de assédio

Justin Baldoni, 40, perdeu o Prêmio Vozes da Solidariedade da Vital Voices para mulheres e meninas após processo de assédio sexual movido por Blake Lively, 37.

O que aconteceu

Em um comunicado publicado na última terça (23) em seu site, o Prêmio Vozes de Solidariedade da Viral Voices retirou a honraria dada ao diretor. "As ações do Sr. Baldoni são contrárias aos valores da Vital Voices e ao espírito do prêmio. Notificamos o Sr. Baldoni de que rescindimos este prêmio."

O ator tinha recebido o prêmio no dia 9 de dezembro. "O prêmio Voices of Solidarity homenageia homens notáveis compaixão ao defender mulheres e meninas."