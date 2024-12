Humberto Martins celebra descaracterização de galã no Auto da Compadecida 2

Humberto Martins, 43, sobre o personagem Coronel Ernani em, o Auto da Compadecida 2, em entrevista à Quem.

O que aconteceu

O ator comemorou o seu personagem que vive um vilão no filme e faz par romântico com Fabiula Nascimento. "Foi minha segunda oportunidade de poder descaracterizar o meu ser como ator e essa coisa de galã de novela. Quando tenho personagens assim, fico com muita vontade de fazer."