Filho de Faustão fala sobre a saúde do pai após transplantes: 'Confiante'

Faustão entrou na fila para transplante de rim no dia 6 de fevereiro e era 13º da lista, de acordo com informações confirmadas pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo. A instituição afirmou que os critérios de priorização foram cumpridos para a doação. Conforme a Resolução Estadual SS 06 de 2019, são critérios de priorização: impossibilidade total de acesso para diálise; pós-transplante de outro órgão e pós-doação renal.

"No caso dele, em especial, a prioridade se deu por conta de transplante prévio de órgão sólido", explicou a família do apresentador.

No dia 27 de fevereiro, Faustão já havia deixado a UTI, mas ele sofreu com intercorrências nas semanas seguintes. Mais de duas semanas depois, Faustão continuava internado devido a um "atraso" na recuperação. Um boletim médico ao qual o colunista de Splash, Lucas Pasin, teve acesso, afirmou que "o implante renal foi bem-sucedido, mas o paciente ainda aguardava pelo início do funcionamento do órgão".

Com isso, Faustão foi submetido a uma embolização. O processo consiste numa terapia minimamente invasiva em que se insere um pequeno cateter no interior do sistema linfático, o que permite uma oclusão do vaso lesado de um local, incluindo algum vaso nos rins que possa estar atrapalhando.

Após a intervenção, Faustão garantiu que está tudo bem com o órgão transplantado. "Fiz todos os exames, está tudo ok com o rim, [mas] às vezes demora até um mês. Estou na espera, na arte da paciência", disse Faustão, em entrevista à coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Em agosto desse ano, ele disse estar bem, mas admitiu chance de novo transplante de rim. "Minha saúde está muito boa. Hoje, por exemplo, fiz duas horas de ginástica. Depois de dois transplantes em um prazo de seis meses, precisava recuperar a parte física. Se tornou meu mote de vida cuidar da funilaria."