De biquíni vermelho, Luciana Gimenez comemora a chegada do Natal

Após 20 anos sem desfilar no Vai-Vai, Luciana Gimenez contou sua preparação para voltar a ser madrinha de bateria da escola no Carnaval de 2025. Sem segredo, a apresentadora diz ao UOL que manteve a rotina que já faz no dia a dia.

Minha preparação para voltar a desfilar foi ouvir bastante samba, cardio e academia. Fazer o que eu faço sempre. Acho que vou ter que colocar um pouco mais de fôlego, que é o que o desfile requer Luciana Gimenez