Carol Castro diz que nunca fez procedimento estético: 'Original de fábrica'

Carol Castro, 40, sobre procedimento estéticos, em entrevista ao O Globo.

O que aconteceu

A atriz contou que nunca passou por um procedimento estético e explicou o motivo. "Eu sempre disse que sou original de fábrica. Não fiz nenhum procedimento, mas não tenho nada contra quem faz, imagina. Infelizmente, há pessoas que estão perdendo a mão."