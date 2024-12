Sedução de Mavi e Viola enterrada: a nova vida de Luma em 'Mania de Você'

Luma, personagem de Agatha Moreira, vai novamente mudar de vida em "Mania de Você" (Globo). A transformação faz parte da nova fase da trama de João Emanuel Carneiro.

O que vai acontecer

Por enquanto, Luma quer ajudar Rudá (Nicolas Prattes) a se livrar da cadeia. Além disso, a chef de cozinha está empenhada em livrar Viola (Gabz) das garras de Mavi (Chay Suede).