Mulher Abacaxi gasta R$ 15 mil em procedimentos estéticos: 'Cara da Anitta'

A influenciadora e caminhoneira mostrou o resultado no Instagram Stories da aplicação de 1 ml de preenchedor labial com ácido hialurônico. "Está desinchando. Está um pouquinho roxo aqui no canto ainda".

Estou a cara da Anitta. A louca. A cara, não, mas a boca está bem parecida. Claro que ainda está inchado, mas o formato. Quando ela souber disso me mata. Essa bocona de pato, mas é porque está inchado. O formato está parecido com o dela. Será? Uma mistura de Anitta com Luisa Sonza. Muita gente me elogiando, dizendo tá linda. Eu não suporto boca grande, mas está desinchando Foi só um ml.

Há uma semana, Abacaxi já havia feito outro tratamento na face. "Fiz Bioestimulador de colágeno Skin Booster. As pessoas estão dizendo que estou muito mais jovem com tanto tratamento", conclui