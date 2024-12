Ator e produtor, filho de Fábio Assunção nega privilégios: 'Méritos meus'

João diz que fez teste para "Garota do Momento", atual novela das 18h da Globo, mas não passou. Na trama, Fábio interpreta o vilão Juliano. "Seria um sonho poder trabalhar com meu pai nesta novela. Acabou não rolando. Também testei para 'A Caverna encantada', do SBT. Fiquei entre os finalistas, mas não passei. Fiquei um pouco para baixo, mas continuei fazendo teste. Faço até hoje. Mas também mergulhei no trabalho da produtora".

Ele relata que a influência do pai nunca trouxe facilidades. "Meu pai é uma pessoa extremamente correta. Ele nunca passaria por cima de ninguém para me beneficiar com um papel, por exemplo".