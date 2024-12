Internado em SP, Gusttavo Lima está sem dor e deve receber alta em até 48h

Segundo o colunista de Splash Lucas Pasin, Gusttavo está acompanhado da esposa, Andressa Suita. Ela estava em Miami, nos Estados Unidos, e retornou ontem ao Brasil para ficar ao lado do cantor. "Ontem ele ainda estava com dores no abdômen, mas hoje acordou sem dor. Está bem melhor. Andressa Suita já chegou dos EUA e está com ele", disse assessoria.

Até o momento, cantor mantém agenda de shows. Artista tem shows previstos nos estados de São Paulo, Ceará e Sergipe nos últimos dias do ano.