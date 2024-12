Gominho visita Preta Gil na UTI e detalha encontro: 'Queria me ver'

Gominho visitou Preta Gil na UTI de hospital e usou o Instagram Stories, na tarde desta segunda-feira, para atualizar o estado de saúde da amiga.

O que aconteceu

O influenciador foi até o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após chamado da amiga. "Acabei de voltar do hospital, que Preta fez Soraya me ligar de vídeo porque ela queria me ver. Fui lá ver ela. Ela está bem, graças a Deus. Ela está lá deitadinha, descansando, repousando, fazendo tudo como tem que ser feito. Ficamos lá de resenha, conversando".

Na sequência, Gominho contou um momento descontraído ao lado da amiga: os dois falaram sobre a beleza do enfermeiro que entrou no quarto. "Amo que a pessoa pode estar na situação que for, sedada, na cama de hospital, ela vê boy e sinaliza amiga. O enfermeiro entrou e ela: 'Oi, boa tarde'. Quando ele saiu, eu olhei para a cara dela e ela falou: 'Bonitinho'. [Eu falei:] 'Eu sei'. Amigas têm conexões. Ela está ótima, graças a Deus, vamos continuar na positividade, na oração, na energia, no mantra, que ela está recuperando dia a dia, cada vez melhor".