Atraiu gravidez? Veja as famosas que usaram verde no Natal do ano passado

Uma superstição domina o mundo dos famosos durante as festas de fim de ano, mas será que usar verde no Natal realmente atrai gravidez para o ano seguinte? Confira as famosas que colocaram a teoria à prova neste ano.

Virginia

Imagem: Reprodução/Instagram

A influenciadora usou verde no Natal de 2023 e, menos de um mês depois, anunciou que estava grávida. José Leonardo, terceiro filho dela com Zé Felipe, nasceu no dia 8 de setembro.