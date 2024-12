Designer faz quadro em homenagem a George Michael com 12 mil parafusos

O designer gráfico Darren Timby, de Sunderland, na Inglaterra, criou uma homenagem ao cantor George Michael usando 12.000 parafusos de metal.

Darren Timby retratou o vocalista do Wham!, morto em 2016, colocando parafusos de zinco, dourados e pretos sobre uma tela branca. George Michael morreu dia 25 de dezembro de 2016.

Michael alcançou a fama quando formou a dupla pop Wham! com Andrew Ridgeley no início dos anos 1980. Nessa época do ano, o Wham! sempre volta às paradas por conta do hit Last Christmas que atualmente ocupa a segunda posição entre as mais ouvidas no Spotify no mundo.