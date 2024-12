Bruce Willis surge em fotos ao lado da família após diagnóstico de demência

Emma Heming, esposa de Bruce Willis, 69, compartilhou fotos ao lado do marido e das filhas, Evelyn e Mabel.

O que aconteceu

Nas imagens, o ator, diagnosticado em fevereiro de 2023 com demência frontotemporal, aparece com as filhas. "Nós. Ele. Sempre."

Em outra imagem, Bruce aparece jogando golfe e em um restaurante. Emma ainda mostrou o ator sorrindo e cantarolando em um vídeo.